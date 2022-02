Kostensteigerung in Moers : Campus kostet 20 Millionen Euro mehr

Die Mehrkosten, so die Kreisverwaltung, sollen in den Doppelhaushalt 2022 und 2023 eingestellt werden. So soll dafür gesorgt werden, das Projekt „sicher ins Ziel zu bringen“. Foto: Kreis Wesel

Moers Hohe Baustoffpreise und unvorhergesehene Verzögerungen führen laut Kreis Wesel zu Kostensteigerung beim Neubau des Berufskollegs auf dem Campus Moers. Das bisher genehmigte Budget muss um 20 Millionen Euro erhöht werden.

Allgemeine Baukostensteigerungen und verzögerte Lieferketten führen nun auch beim Großbauprojekt „Berufskolleg Campus Moers“ (BCM) zu Kostensteigerungen. Das hat die Kreisverwaltung Wesel am Freitag mitgeteilt. Außerdem seien durch die Grundwasserhaltungsproblematik Verzögerungen im Bauablauf eingetreten, durch die viele Preisbindungen in den Verträgen auslaufen würden. Für die neu zu vereinbarenden Preise würden von den Firmen die aktuell üblichen und damit zum Teil deutlich höheren Baukostenindexsteigerungen an den Kreis Wesel weitergegeben, teilt die Kreisverwaltung weiter mit.

Helmut Czichy, zuständiges Vorstandsmitglied für den Bereich Bauen beim Kreis Wesel, erklärt dazu: „Das bisher genehmigte Budget von 118,8 Millionen Euro muss vor allem aufgrund der Baupreissteigerungen und Verzögerungen um fast 20 Millionen Euro erhöht werden. Darin enthalten ist auch weiterhin ein Risikoposten für Unvorhergesehenes in Höhe von fünf Millionen Euro, der möglichst nicht in Anspruch genommen werden soll. Die Mehrkosten sollen in den Doppelhaushalt 2022 und 2023 eingestellt werden und dafür sorgen, das Projekt Berufskolleg Campus Moers sicher ins Ziel zu bringen.“ Durch die Engpässe im Roh- und Baustoffsektor komme es auch vermehrt zu Einbrüchen und Diebstählen auf der Baustelle in Moers. Hierauf habe die Kreisverwaltung reagiert und den Wachdienst verstärkt. Die Baustelle werde seit September 2021 durchgehend bewacht, um Diebstähle und dadurch bedingte Bauverzögerungen und Mehrkosten zu verhindern. An den Terminen für die Umzüge werde weiterhin festgehalten. Das Berufskolleg für Technik soll in den Sommerferien 2022 umziehen, das Mercator Berufskolleg und das Herrmann-Gmeiner-Berufskolleg zusammen mit der Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit in den folgenden Sommerferien 2023.