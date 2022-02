Geburtsbäume in Rheurdt : Ein Zeichen der Willkommenskultur

Rheurdt Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung stimmte am Donnerstag für die Idee der Geburstbäume. Die Gemeinde stiftet künftig einen jungen Obstbaum zur Geburt eines Rheutdter Kindes. Die Regelung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2022.

Jetzt kommt der Geburtsbaum vom Oberrhein an den Niederrhein. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung beschloss am Donnerstagabend einstimmig, zur Geburt eines Rheurdter Kindes einen Geburtsbaum zu stiften. Die Rheurdter SPD-Fraktion hatte die Idee dazu gehabt. Sie hatte im Mai 2021 den Antrag gestellt, Geburtsbäume zu stiften, um eine neue Willkommenskultur zu entwickeln. Die Gemeinde solle für jedes neugeborene Rheurdter Kind einen Geburtsbaum stiften, zu dem das Kind eine Urkunde erhalte. „Die Eltern suchen aus der Liste der möglichen Obstbäume den aus, der ihnen für ihr Kind am besten gefällt“, heißt es in dem Antrag. Die ganze Gemeinde profitiere von diesem Geschenk. Gleichzeitig würde sie durch die Obstbäume insektenfreundlicher werden. Für den Einzelnen sei der Geburtsbaum ein Symbol seiner Herkunft. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung beschloss, für die Geburtsbäume jährlich 3000 Euro im Haushalt bereitzustellen.