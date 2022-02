Ausbildung in Moers : Neun neue Busfahrer für den Niederrhein

Moers Nach sechs Monaten Weiterbildung im Moerser Niag-Bildungszentrum haben sie erfolgreich ihren Abschluss abgelegt. Früher hatten die neun Männer im Alter zwischen 26 und 54 Jahren zum Beispiel als Koch, Schlosser oder Bergbaumechaniker gearbeitet.

Nach insgesamt 90 Unterrichtstagen und 30 Tagen Praktikum in der Weiterbildung in Moers, starten die neun Berufskraftfahrer gleich im Februar eine neue Karriere im ÖPNV. Dann bringen die Neuen ihre Fahrgäste am unteren Niederrhein sicher und umweltfreundlich an deren gewünschten Ziele.