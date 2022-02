Rheurdterin übernimmt Ordensleitung : Neue Leitung bei den Clemensschwestern

Rheurdt Schwester Gisela Maria Manders ist neue Generaloberin der Clemensschwestern von Münster, Schwester Susanne Kamperdick ist ihre Stellvertreterin – beide kommen gebürtig aus Rheurdt.

Schwester Gisela Maria wurde in Rheurdt geboren und trat 1993 den Clemensschwestern bei. Nach ihrer ersten Profess, der öffentlichen Ablegung der Gelübde, absolvierte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau, erlangte die Fachhochschulreife im Bereich Wirtschaft und arbeitete als Buchhalterin im Clemenshospital in Münster. Nach einem anschließenden berufsbegleitenden Studium zur Betriebswirtin im Sozial- und Gesundheitswesen wurde sie 2009 zur Generalökonomin der Gemeinschaft ernannt, 2018 zur Generalassistentin. Die neue Generaloberin lobt die offene Atmosphäre des Generalkapitels: „Ich habe ein großes Vertrauen der Schwestern gespürt. Sie haben mir sehr den Rücken gestärkt und sich mit mir gefreut. Das gibt mir Zuversicht und Auftrieb für die zukünftigen Aufgaben“, betont Schwester Gisela Maria, die sich für bildende Kunst interessiert, zur Entspannung gerne in den Zoo geht oder am Wochenende Fußballübertragungen im Radio hört.