Künstlerprojekt am Wandelweg : Entlang des Wandelweges trifft Kunst auf Natur

Künstlerprojekt am Wandelweg

„Die Eule“ von Künstler Paul Borgers am Wandelweg. Foto: Vfguh

Rheurdt „Kunst trifft Natur“ ist der Titel für ein neues Projekt am Wandelweg im Schaephuysen. Drei Künstler haben bereits ihre Werke platziert, weitere sollen folgen.

Der nun in seinem ersten Teilstück geöffnete Wandelweg in Schaephuysen, auf dem Gleis der Artenvielfalt, ist bereits von vielen Besuchern aus der Umgebung erkundet worden. Viele waren begeistert von den aufgestellten informativen Lehrtafeln der heimischen Tierwelt und den ansprechenden Illustrationen.

So ging es auch heimischen Künstlern, wie zum Beispielt Birgit Golitz. Sie war nach einem Ortstermin mit dem Projektleiter des Wandelweges, Michael Sonfeld vom Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) Schaephuysen, von der Umgebung sofort so begeistert, dass sie das Vorstandsteam ansprach, um an dem Gleis der Artenvielfalt ein kreatives Künstlerprojekt zu starten. „Kunst trifft Natur“, ist der Projektbegriff, um entlang des Naturpfades Kunst mit der Natur zu verbinden. Innerhalb weniger Tage haben sich mehrere regionale Künstlerinnen und Künstler von Golitz’ Begeisterung anstecken lassen. Sie wollen ebenfalls einen Beitrag zu diesem Projekt beisteuern.