Ehrung in Neukirchen-Vluyn : 25 Jahre im Dienst für die Sonneck-Schule

Ehrung in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Burkhard Grün feierte sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Für sein diakonisches Wirken verlieh ihm Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein das Goldene Kronenkreuz der Diakonie.

Durch ein Orientierungspraktikum in der Abteilung 1 der Sonneck-Schule kam er zum Erziehungsverein – und ist ihm bis heute treu geblieben.

Im Jahr 2004 übernahm Burkhard Grün die Leitung des Grundschulbereichs und musste sich gleich einer großen Veränderung stellen, die er im Nachhinein als eine „abenteuerliche Zeit“ beschreibt: der Neubau des Schulgebäudes. Für die Interimszeit zogen Schüler, Lehrer und Verwaltung in ein Container-Dorf. 2010 erfolgte die Neueröffnung am Standort Grotfeldsweg in Neukirchen.