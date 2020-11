Waldspielplatz in Neufeld : Ein Platz zum Tollen im Wald

Rheurdt Der Bau des Neufelder Waldspielplatzes startet im Januar. Im Juni soll der Spielplatz fertiggestellt sein, der von einer Bürgerinitiative zusammen mit der Gemeinde angelegt wird.

Kinder haben die Waldparzelle, die an der Ecke von Waldweg und Alter Poststraße in Neufeld liegt, schon lange für sich entdeckt. Sie spielen dort Verstecken, Fangen oder erkunden ganz einfach das Unterholz und bauen Buden. Ab Juni 2021 können sie dort außerdem auf zwei Schaukeln schaukeln, auf einer Wippe wippen, sich an drei Reckstangen drehen, über eine Balancierstange gehen oder an einer Platte Tischtennis spielen.