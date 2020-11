Kostenpflichtiger Inhalt: Adventlicher Zauber in Neukirchen-Vluyn : Laternenzauber auf dem Vluyner Platz

Wirtschaftsförderin Ulrike Reichelt vor der mannshohen Laterne auf dem Vluyner Platz. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Die Dorfmasche sorgt für adventlichen Zauber in Vluyn und Neukirchen. Am Samstag leuchtet auf dem Vluyner Platz eine Laterne. In Neukirchen erstrahlen auf der Hochstraße textile Tannenbäume.