Jugendarbeit in Rheurdt : Gruselspaß im Awo-Bahnhof

Halloween steht vor der Tür – auch im Awo Bahnhof Rheurdt finden entsprechende Angebote statt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Rheurdt Im Oktober dreht sich alles um das Thema Halloween. Highlight ist eine große Party samt Übernachtung in der Rheurdter Jugendeinrichtung. Worauf Kinder und Jugendliche sich freuen können.

Die Tage werden kürzer und draußen wird es immer ungemütlicher – Langeweile muss aber dennoch nicht aufkommen. Das Jugendzentrum Awo-Bahnhof hat für alle Rheurdter Kinder und Jugendliche ein abwechslungsreiches Oktoberprogramm auf die Beine gestellt. Jahreszeitengemäß geht es dabei schaurig-schön zu, alles dreht sich um Kürbisse, Geister und natürlich Halloween. So gab es in der ersten Ferienwoche bereits einen spannenden Ausflug für die Jugendlichen zum Halloween-Horror-Fest in den Movie Park nach Bottrop. Kostümierte Darsteller und gruselige Geisterbahnen sorgten für Nervenkitzel der besonderen Art.

Doch damit nicht genug, der Gruselspaß geht weiter: Am Freitag, 14. Oktober, sind Kinder ab zwölf Jahre von 17 bis 21 Uhr in das Jugendzentrum eingeladen, um gemeinsam eine leckere Kürbissuppe zu kochen und natürlich auch zu essen. Mal- und Bastelspaß gibt es am Dienstag, 18. Oktober, von 15 bis 19 Uhr für Kinder ab sechs Jahre. Gemeinsam werden dann herbstliche Bilder gestaltet. Einen Tag später (19. Oktober, 15 bis 19 Uhr) wartet gruseliger Schminkspaß. Am 26. Oktober werden Mumienlichter gebastelt, am 27. heißt es „Stadt - Land – Grusel“ im Bahnhof. Am 28. Oktober kommen die Jugendlichen ab zwölf Jahre auf ihre Kosten. In der Zeit von 17 bis 21 Uhr werden „schaurige Cocktails“ gemixt – natürlich ohne Alkohol.

Das Highlight im Oktober wird aber sicherlich die große Halloween-Party samt Übernachtung im Awo Bahnhof sein. Diese beginnt am Samstag, 22. Oktober, um 16 Uhr und endet am Sonntag gegen 11 Uhr. Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen neun bis 14 Jahre. Mitzubringen sind neben guter Laune, Schlafsachen (Isomatte, Schlafsack, etc.) und ein schaurig-schönes Kostüm – am besten zum Thema „Horrorzirkus“. Das beste Kostüm soll prämiert werden. Anmeldungen zur Halloween-Party sind ab sofort im Awo-Bahnhof, Bahnstraße 39, möglich.