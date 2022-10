Keine Alternative zum Heizen : Rheurdter Feuerwehr warnt vor Teelichtöfen

Die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt warnt die Bürger davor, Teelichtöfen zu nutzen. Foto: Pixabay

Rheurdt Im Internet finden sich immer häufiger Tipps, wie sich mit einfachen Mitteln Energie sparen lässt. Doch nicht alle sind unbedingt sinnvoll. Warum die Feuerwehr Rheurdt vor vermeintlichen Heizalternativen warnt.

Bürgerinnen und Bürger sind angesichts der Energiekrise gut beraten, sich über ihren eigenen Konsum von Ressourcen Gedanken zu machen und Alternativen abzuwägen, um gut durch den Winter zu kommen. Doch manche vermeintliche Heizalternativen entpuppen sich als ungemein gefährlich, warnt die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt.

Vor allem in den Sozialen Netzwerken sind sie aktuell ein großer Trend: Teelichtöfen. Entweder selbstgebaut oder für einen sehr erschwinglichen Preis gekauft, sollen die Konstruktionen, bestehend aus einem Tontopf und mehreren Teelichtern, für wohlige Wärme sorgen. Doch die Öfen haben drei wesentliche Schwächen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Zum einen hätten sie nur einen sehr geringen Heizeffekt: Für ein 20 Quadratmeter großes Zimmer müsste man etwa 20 Teelichtöfen aufstellen, um auf eine adäquate und mit einem Heizkörper vergleichbare Wärmeleistung zu kommen. Das sei zum einen nicht wirklich praktikabel und zum anderen ziemlich gefährlich.

Denn jede Verbrennung, auch die Verbrennung von Teelichtern, produziere Kohlenmonoxid (CO), warnt die Feuerwehr. Bei wenigen Teelichtern, die zur Weihnachtszeit den Raum gemütlich machen, sind die CO-Mengen verschwindend gering und in der Regel ungefährlich. Doch insbesondere wenn mehrere Teelichtöfen in einem Raum aufgestellt und entzündet werden, könnten rasch sehr gefährliche CO-Konzentrationen in der Raumluft entstehen, und so zur Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. Außerdem macht die Feuerwehr auf die Brandgefahr aufmerksam. Mehrere brennende Teelichter, die dicht nebeneinander aufgestellt sind, seien im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Die einzelnen Flammen „vereinen“ sich zu einem großen Feuer mit einem kochenden Kern aus Kerzenwachs. Gefährlich genug – doch wer nun noch versucht, das Feuer mit Wasser zu löschen, der erzeugt dadurch eine hohe Stichflamme – vergleichbar mit einer „Fettexplosion“

Ebenfalls „en vogue“ seien derzeit elektrische Heizlüfter. Obwohl diese grundsätzlich dafür bestimmt sind, Räume provisorisch zu beheizen, rät die Feuerwehr von dieser Heizmethode ab. Netzbetreiber warnen vor einer Überlastung des Stromnetzes und einem damit verbundenen „Blackout“, also einem flächendeckenden Stromausfall. Die übermäßige Nutzung von Heizlüftern in deutschen Wohnzimmern würde das Stromnetz im Winter stark strapazieren. Darüber hinaus könnten die Heizstäbe der Lüfter sehr heiß werden – in Kombination mit einer Wolldecke, einer Zeitung oder einem Küchenhandtuch kann es schnell zu einem Wohnungsbrand kommen.