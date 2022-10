Dritter Booster nur beim Hausarzt : Warum der Kreis Wesel eine fünfte Impfung ablehnt

Eine (erste) Boosterimpfung empfiehlt die Stiko generell allen über Zwölfjährigen. Foto: dpa-tmn/Martin Schutt

Moers Als arbeitende, pflegende Angehörige wollte Susanne Francisco einen Termin für ihren 90 Jahre alten Vater am Gesundheitsamt in Moers wahrnehmen – und wurde wieder weggeschickt. Das sind die Gründe.

Die Frage nach der fünften Impfung: Sie betrifft vor allem Menschen über 60; diejenigen, die sich schon früh gegen das Coronavirus haben immunisieren lassen und bei denen die jüngste, also die vierte Impfung jetzt sechs Monate oder mehr zurückliegt. So wie beim Vater von Susanne Francisco. Als arbeitende, pflegende Angehörige will Francisco am Samstag einen Termin für eine dritte Boosterimpfung für ihren 90 Jahre alten Vater am Gesundheitsamt in Moers wahrnehmen – und wird wieder weggeschickt.

Auf der Homepage des Kreises hatte sich die Tochter zuvor informiert. „Mein Vater ist vor sieben Monaten das letzte Mal geimpft worden und ist auch in einem Schreiben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach eindringlich aufgefordert worden, falls die letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliegt, sich boostern zu lassen“, schreibt Francisco in einer E-Mail an die Redaktion. Franciscos Vater hat Pflegegrad 3, deshalb ist die Fahrt zum Gesundheitsamt an der Mühlenstraße sowohl für ihn, als auch für seine Tochter mit erheblichem Aufwand verbunden. Umso größer ist dann der Frust, als die Ärztin vor Ort eine Impfung im Impfzentrum ablehnt. „Eine fünfte Impfung könne nur beim Hausarzt durchgeführt werden, so lautete die Begründung“, berichtet Francisco.

Wirklich nachvollziehen kann die Angehörige die Argumentation nicht. Diese Information habe sie vorher keinerlei Quellen entnehmen können, sagt sie; auch nicht der Internetseite des Kreises Wesel. Dort sei sogar auf dem notwendigen Fragebogen, den man zur Auffrischungsimpfung mitbringen muss, die Möglichkeit gegeben, vier Impfungen einzutragen.

Der Kreis Wesel beruft sich unterdessen – wie seit Beginn der Pandemie – auf die Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko). „Eine fünfte Impfung ist an den Impfstellen im Kreis Wesel nicht möglich, weil es dafür bislang keine Empfehlung der Stiko gibt“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Den Ärztinnen und Ärzten in den Impfzentren sei es in der Regel nicht möglich, ohne das benötigte Vorwissen über den Patienten eine nachvollziehbare Anamnese durchzuführen. Susanne Francisco findet allerdings auch, dass das nicht eindeutig aus der Mitteilung der Stiko hervorgeht. Dort heißt es: „Bei besonders gefährdeten Personen (zum Beispiel Hochbetagte, Personen mit Immundefizienz) kann es sinnvoll sein – abhängig von den bisherigen Antigenkontakten (Impfungen und Infektionen) und entsprechend der 21. Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung – nach dem vierten Ereignis (zum Beispiel zweite Auffrischimpfung) noch eine weitere (das heißt, eine fünfte) Impfstoffdosis zu verabreichen“. Und weiter: „Auch hierfür gilt der Sechsmonatsabstand zur letzten Impfung oder Infektion. Die Indikation sollte unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands und des individuellen Erkrankungsrisikos mit ärztlicher Beratung getroffen werden.“