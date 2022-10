Historische Route Rheurdt : Interaktive Wanderung für die ganze Familie

Rheurdt Bei der Historischen Route Rheurdt machen zwölf Stationen die Dorfgeschichte lebendig. Auf Wunsch möchte der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege künftig auch geführte Touren anbieten.

An interessanten Gebäuden und Plätzen in Rheurdt wurden dazu hölzerne Stehlen aufgestellt, auf denen sich Schilder mit einem QR-Code befinden. Dieser QR-Code leitet die Routen-Gänger weiter auf eine Internetseite. Hier finden sich interessante, geschichtliche Informationen gespickt mit historischen Bildern zur jeweiligen Station. Die gesamte Route ist 7,5 Kilometer lang und enthält zwölf Stationen. Wem das zu viel ist, der kann auch nur einen Teil der Historischen Route ablaufen oder -fahren. Die Wander-App Alltrails unterstützt auf Wunsch dabei.

Nachbarschaft in Schaephuysen : Gemeinschaft und Engagement in der Baumsiedlung

Bürgeraktion in Rheurdt : Pflanzen und Schuffeln am Turm

„Auch gebürtige Rheurdter werden noch viele unbekannte historische Informationen zu vermeintlich bekannten Gebäuden vorfinden“, so Claudia Koschare vom VfGuH. Und auch für Kinder sei es eine spannende Reise in die Vergangenheit des Heimatortes. „Wenn sich genügend Interessenten finden, wäre in absehbarer Zeit auch eine gemeinsame Führung entlang der Historischen Route denkbar. Dies ist vielleicht gerade für diejenigen interessant, die mit dem Internet nicht so vertraut sind“, so Koschare.