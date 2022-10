Kirche in Rheurdt : Caritas hofft auf Energiepauschale von Gutverdienern

Rheurdt Energiepauschale an Bedürftige spenden – das ist eine Aktion verschiedener Caritasverbände in Deutschland, der sich auch die Pfarrcaritas St. Martinus Rheurdt angeschlossen hat um gezielt einkommensarme Menschen vor Ort zu unterstützen.

Mit der Gehaltsabrechnung für September wurde auch die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro brutto überwiesen. Und zwar an alle Berufstätigen in Deutschland. Die Energiepauschale ist Teil eines staatlichen Entlastungspaketes, von dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unbürokratisch profitieren sollen. Kleines Manko: Der Betrag muss versteuert werden. Das soll für etwas mehr Gerechtigkeit sorgen.

Wer nicht auf die ausgezahlte Energiepauschale angewiesen ist, sollte sie spenden. Dazu ruft die Pfarrcaritas St. Martinus Rheurdt auf und beteiligt sich damit an einer Aktion verschiedener Caritasverbände in ganz Deutschland. Für manche sei die Energiepauschale eine wichtige Hilfe, um die steigenden Energierechnungen begleichen zu können. Das Geld vom Staat würden jedoch auch Menschen mit guten Einkommen, Verdienst oder großen Rücklagen erhalten – viele, die nicht unbedingt auf die 300 Euro angewiesen seien, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrcaritas St. Martinus. „Helfen Sie Menschen mit geringem Einkommen, alleinerziehende Familien oder von Altersarmut betroffene Seniorinnen und Senioren und spenden Sie ihre Energiepauschale an Menschen in Not“, fordert die Caritas Besserverdiener auf. Denn zur Herausforderung Energie komme zusätzlich die Inflation und die allgemeine Steigerung der Lebenshaltungskosten. Die Hilfe der Caritas vor Ort richte sich gezielt an Menschen, die akut Hilfe benötigen, um die Stromrechnung oder Heizkosten zu bezahlen. Die Spenden würden direkt ankommen und blieben in den Dörfern der Pfarrgemeinde.