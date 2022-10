Tüv Nord : Tipps für einen „erholsamen“ Winterschlaf

Moers Die Saison für Oldtimer, Cabrios, Wohnmobile und Motorräder neigt sich dem Ende entgegen. Viele Halterinnen und Halter machen sich jetzt im Herbst daran, ihr Schätzchen für die Winterpause vorzubereiten.

Zuletzt: Kühlsystem nicht vergessen: Auch dort muss darauf geachtet werden, dass ausreichend Frostschutzmittel beigemischt ist. Erreicht die Temperatur bei der letzten Fahrt keine 100 Grad, kann Kondenswasser im Motor sowie im Auspuffsystem nicht verdampfen und dort in der Winterpause für Rost sorgen. Frücht warnt: „Die Handbremse während der Standzeit im Winterquartier bitte auf keinen Fall angezogen lassen, da sonst die Bremsbeläge festkleben können.“



Oldtimer Jeder Fahrzeugtyp stellt andere Anforderungen an die Vorbereitung für den Winterschlaf. Während die Batterie von Oldtimern abgeklemmt werden sollte, empfiehlt sich das bei modernen Autos nicht. Sonst muss sich die Elektronik im Frühjahr erst wieder neu initialisieren. Oldtimer mit modernerem Fahrwerk werden auch besser nicht aufgebockt. „Das kann zu Spannungsrissen im Achslenker führen“, erklärt der Tüv-Experte. Der Ratschlag: den Reifendruck auf vier bar erhöhen. Außerdem schützt ein spezielles Konservierungsöl Oldtimer-Motoren in der Winterpause. Das muss aber unbedingt vor der ersten Ausfahrt im Frühling wieder gegen ein geeignetes Motorenöl gewechselt werden.



Cabrio Cabrios verlangen eine Extraportion Aufmerksamkeit. Die Dichtungen am Verdeck sollten nicht nur gründlich gereinigt werden, bei älteren Baujahren ist es zudem ratsam, sie an den Gummiteilen mit Talkum zu behandeln. Bei neueren Synthetikdichtungen ist das nicht mehr notwendig. Und hat der Wagen ein Stoffdach, konservieren spezielle Pflegemittel das Material in der Überwinterungszeit. „Das Verdeck darf auch auf keinen Fall über eine längere Zeit offenbleiben: Es bilden sich sonst irreversible Falten – im schlimmsten Fall schrumpft die Stoffhülle sogar“, warnt Frücht.



Wohnwagen Der Caravan ist für viele ein zweites Zuhause. Vor dem Winter muss das Fahrzeug also genauso überprüft werden, wie man es von den eigenen vier Wänden vor einem längeren Urlaub kennt: Die Schränke sollten nach verderblichen Lebensmitteln durchsucht, der Kühlschrank abgetaut und Gasventile geschlossen werden. Gasleitungen und Wassersysteme müssen leer sein und alle beweglichen Textilien wie Teppiche, Bettwäsche und Vorhänge rausgeräumt werden, da Stoffe Feuchtigkeit aufnehmen.



Motorrad Auch wenn das Bike oberflächlich glänzt, gilt es vor der Überwinterung, die schwer zugänglichen Bereiche gründlich zu reinigen. Bei einem Kettenantrieb verteilt sich das Kettenfett häufig im Bereich des Ritzels auf dem Motorgehäuse und der Schwingenlagerung. Bei vollverkleideten Maschinen sammelt sich gerne Schmutz an der Vorderseite des Motors sowie an der Unterseite der Auspuffanlage. Eine Abdeckung schützt das Motorrad im Winterquartier dann vor Staubpartikeln.



Abstellen und gut? „Das Saisonfahrzeug einfach im Winterquartier abtzstellen und bis zum nächsten Frühling zu vergessen, ist keine gute Idee“, sagt Frücht. Das Risiko, einen Standplatten zu bekommen, reduziere sich beispielsweise deutlich, wenn Wagen, Wohnmobil oder Motorrad alle paar Wochen einige Dezimeter bewegt werden. „Und einer Klimaanlage tut es gut, wenn sie hin und wieder den Betrieb aufnimmt“, rät der TÜV-Experte und betont: „Die Anlage muss voll aufgedreht werden, sonst besteht das Risiko, dass Teile des Kältemittels entweichen und die Kühlwirkung in der nächsten Saison ausfällt.“