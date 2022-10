Politik in Neukirchen-Vluyn : Geplanter „Durchstich“ auf Eis gelegt

Links ist die Wiesfurthstraße am ehemaligen CJD-Gelände zu sehen, rechts davon die Andreas-Bräm-Straße. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Die Politik hat entschieden: Die bauliche Anbindung der Wiesfurthstraße an die Andreas-Bräm-Straße wird zunächst zurückgestellt. Was die Gründe sind und wie es in dem Quartier nun weitergehen soll.