Unfall in Neukirchen-Vluyn : Autofahrer übersieht Jogger

Unfall in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Am Montagnachmittag kam es in Neukirchen-Vluyn zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Jogger und einem abbiegenden Fahrzeug. Dabei wurde der Läufer durch die Luft auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt.

Von einem folgenschweren Unfall zwischen einem Jogger und einem abbiegenden Fahrzeug hat die Polizei aus Neukirchen-Vluyn berichtet. Den Unfallhergang schildert sie wie folgt: Am Montag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Pkw die Niederrheinallee aus Richtung Vluyner Nordring in Richtung Fritz-Baum-Allee. Er beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links auf die Lintforter Straße abzubiegen. Ein 67-jähriger Mann joggte auf dem linksseitig gelegenen Gehweg aus gleicher Richtung kommend wie der Pkw-Fahrer. Er beabsichtigte im Kreuzungsbereich der Niederrheinallee geradeaus weiter zu folgen. Dabei kommt es beim Linksabbiegen des Pkw zum Zusammenstoß mit dem Jogger. Durch die Kollision wird dieser einige Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert, wodurch der Mann schwer verletzt wird. Der 67-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Moerser Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten Teile der Fahrbahn kurzfristig gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeibeamte ab- beziehungsweise umgeleitet.