Geschäftswelt in Neukirchen-Vluyn : Postcafé öffnet seit zehn Jahren auf dem Vluyner Platz

Neukirchen-Vluyn Dieter Rink feiert mit Gästen und Freunden des Postcafés einen runden Geburtstag. Am 1. April 2012 startete er mit der Filiale der Deutschen Post im Ortsteil Vluyn durch. Die angegliederte Gastronomie steht bei seinen Gästen hoch im Kurs.

Wenn er die zehn Jahre Revue passieren lässt, kommt schnell das Gespräch auf die Umgestaltung des Vluyner Platzes, der sich entsprechend gut zu einem attraktiven Treffpunkt entwickelt hat. Der Wochenmarkt am Freitag gilt als Highlight. Nach dem Einkauf kommen die Gäste ins Postcafé oder nutzen die Gelegenheit, Briefe oder Pakete am Postschalter abzugeben. Gerade in Coronazeit ist das Paketaufkommen erheblich gestiegen, „weil online bestellt wurde und wir entsprechend zurückgeschickt haben“, so der Postmeister.

Die Coronazeit stellte sich nach der Umbauphase des Vluyner Platzes 2015 als weitere Herausforderung dar. Dass sich jetzt alles auf Abstand und mit Vorsicht in Richtung Normalität entwickelt, ist für seine Gäste und Kunden ein wichtiger Schritt nach vorne. Der Vluyner Platz ist wieder gut gefüllt. Die Sitzplätze in der Sonne oder im Strandkorb mit Blick auf das muntere Treiben sind begehrt. Die verschiedenen Damen- und Herrenrunden genießen bei Kaffee- oder Teespezialitäten oder kühlen Getränken ihren Besuch unter freiem Himmel wie im geschützten Innenbereich. Dort wird der Kunde auf der Suche nach kleinen saisonalen Präsenten und Dekoartikeln fündig. Hinzu kommt ein Kartensortiment für jeden Anlass wie eine Auswahl an verschiedenen Spirituosen. So auch Liköre, die als Mitbringsel schön verpackt werden. Das Weinsortiment hat Dieter Rink ausgebaut. „Der Zuspruch im Cafébereich ist bei Jung und Alt einfach da, weil jetzt auch Ambiente stimmt. Über das Postcafé haben sich viele Freundschaften entwickelt. Ich bin wirklich zufrieden mit der Situation“, so Rink. „Die gesamte Fläche ist schön und toll geworden. Dadurch hat Vluyn sehr gewonnen“, freut sich der Postmeister.