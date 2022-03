Jugendarbeit in Rheurdt : Awo-Bahnhof putzt sich raus

Rheurdt Der Sozial- und Jugendausschuss ließ sich vor Ort über die Offene Jugendarbeit der Einrichtung informieren. Außerdem erfuhr er vom weiterem Jahresprogramm.

Zwei Wochen lang wurden Ende Februar die Innenräume der Jugendeinrichtung Awo-Bahnhof renoviert. Die Decken wurden genauso gestrichen wie die Wände, alles erstrahlt nun in den Farben des neuen Logos. „Die letzte Renovierung liegt bereits über zehn Jahre zurück“, sagte Sabrina Kleinen, Leiterin der Offenen Jugendarbeit der Awo, als sie den Mitgliedern des Ausschusses für Jugend, Soziales, Generationenvernetzung und Inklusion die Räumlichkeiten an der Bahnstraße zeigte. „Es war an der Zeit.“

Neben diesen großen Projekten plant sie die Tagesangebote, die im Awo-Bahnhof an der Bahnstraße in Rheurdt wie im H11 an der Hauptstraße in Schaephuysen laufen. „Es sind offene Angebote für Kinder von sechs bis 18 Jahren, jeden Tag von 15 bis 19 Uhr, ohne Anmeldung und ohne Kostenbeitrag“, erläuterte kleinen. „Das können zum Beispiel Basteln, Backen oder Bewegung sein. Die Kinder und Jugendlichen können aber auch einfach kommen, um Billard oder Tischtennis zu spielen oder sich mit Freunden zu treffen.“