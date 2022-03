Neuer Pächter in Moers : Claus Palm übernimmt die Strandbar 24

Michael Birr, Vorstand der ES Event-Service Niederrhein (links), freut sich, in Claus Palm einen neuen Gastronom für die Strandbar 24 gefunden zu haben. Foto: Norbert Prümen

Moers Mit dem Start der Badesaison im Bettenkamper Meer in Moers sorgt der bekannte Gastronom für die Bewirtschaftung der Strandbar 1924. Zum kulinarischen Angebot für die Gäste stellt er mit Partnern ein attraktives Eventprogramm.

Gastronom Claus Palm, der mit seinem Team in Neukirchen Vluyn den Samannshof betreibt, ist zu neuen Ufern aufgebrochen. Und die liegen am Bettenkamper Meer in Moers. Mit Beginn der Badesaison Mitte Mai übernimmt Palm die Strandbar 1924 und will an den Moerser Gestaden seine Gäste verwöhnen. „Mein Hauptstandort bleibt für mich und meine Familie der Samanshof, wo wir mit Herzblut und Engagement unsere Gäste verwöhnen. Der Samannshof ist unsere Perle“, so Claus Palm. „Ich habe aber einfach ein Faible für imposante Orte“, erklärt der neue Pächter, als er nach seiner Motivation gefragt wird. Er betrieb die Neue Mühle in Kapellen über Jahre. Dann wechselte er auf den Littardweg zum Samannshof, den er als Besitzer auf Hochglanz brachte. Bei einer Veranstaltung im letzten Jahr erlebte er schließlich das Bettenkamper Meer. „Ich war völlig geflasht von diesem tollen Ambiente“, erzählt er. Als die Strandbar nach dem Tod des Pächter Kalli Hildebrand neu zur Verpachtung ausgeschrieben wurde, fiel schnell die Entscheidung.

„Das wäre auch mal was“, kam ihm damals in den Sinn. Über Michael Birr, Vorstand der ES Event-Service Niederrhein, sowie den Betreiber des Naturbades, die Enni Sport und Bäder Niederrhein, erfuhr er vom Auswahl- und Bewerbungsverfahren. Am Ende setzte er sich gegen rund 20 Mitbewerber mit seinem gastronomischen Konzept durch. „Wir sind froh, dass für unser Kleinod die Individualität bleibt“, so Birr. Claus Palm belebt mit den drei Ks, nämlich Kultur, Kulinarisches und Kulisse, das Bettenkamper Meer. Neben der Bewirtung der Badegäste sowie Strandbarbesucher will er zusätzliche Events im Abendbereich anbieten. In Kooperation mit einer Brauerei entsteht im Gastro-Außenbereich ein maritimes Ambiente. „Beach in the City“, lautet der Projektname und rückt das Naturbad mit Strandkörben und Sonnenschirmen in den Fokus.

Info Naturfreibad Bettenkamper Meer Ursprung Das Naturfreibad Bettenkamper Meer, in dem fast jeder Moerser das Schwimmen erlernt hat, besteht bereits seit 1924.

Freundeskreis Zu Beginn der 1990er Jahre wurden Planungen der Verwaltung bekannt, das städtische Freibad Bettenkamper Meer zu verkaufen oder zu schließen. Zu hohe Kosten – laut Kostenvoranschlag – für die Entschlammung wurden genannt. Diese Rechnung wurde allerdings ohne die eingefleischten Badegäste und Stammbesucher gemacht. 3500 Unterschriften kamen zusammen und retteten das Kleinod.



Vereinsgründung 1995 folgte dann die Gründung des Fördervereins „Freundeskreis Naturfreibad Bettenkamper Meer“.

Der „Strand in der Stadt“ bekommt Profil. Palm hat Ideen zur Genüge, wie sich dieser beliebte Ort inszenieren lässt. Dabei geht es um Kultur wie Musik und Theater, um kulinarische Themenabende wie die Hummernummer oder Spanische Abende im Sommer mit anderen befreundeten Gastronomen und Kochevents. Die Partyreihe „Chef ist weg“ soll direkt nach der Saisoneröffnung starten. Und das alles vor dem dritten K, der Kulisse des Naturfreibades Bettenkamper Meer. Die Kombination von Events und Bewirtung liegt Palm am Herzen. Das bedeutet zeitgleich Umbau der Küche, Neuanlage einer zweiten Bar sowie weitere Umbauten.