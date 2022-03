Generationengarten Rheurdt : Verein hofft auf Zuschuss vom Land

Rheurdt Der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) kann den geplanten Generationengarten nicht alleine finanzieren. Unterstützung könnte es durch das Programm „Heimat-Fonds“ geben.

Im Juni 2021 stellte die Vereinsvorsitzende Claudia Koschare im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung diesen Plan des Generationengartens vor. In der vergangenen Woche erläuterte sie nun zusammen mit dem Kassierer Theo Barz im gleichen Ausschuss, wie sich das Geld akquirieren lässt, um nördlich der einstigen Kläranlage in Schaephyusen einen Generationengarten anzulegen. „Der Verein kann das Vorhaben nicht alleine finanzieren“, stellte der frühere Kämmerer der Gemeinde im Sitzungssaal im Rathaus fest. „Deshalb hat der Verein schon früh begonnen, Fördermöglichkeiten zu suchen, in engem Kontakt mit der Gemeinde.“ Fündig sei der Verein beim Heimatministerium des Landes Nordrhein-Westfalen geworden. Es biete den Heimat-Check an, der sich auf kleinere Einzelprojekte beziehe, die Heimat-Werkstatt, die einen kreativen-künstlerisch Aspekt habe, und den „Heimat-Fonds“. Über das Programm „Heimat-Fonds“ könnten Projekte von 5000 bis zu 80.000 Euro mit 50 Prozent gefördert werden. Zehn Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben müssten laut Richtlinien von der Gemeinde getragen werden. Ohne diese finanzielle Eigenbeteiligung der Gemeinde sei ein Zuschuss des Landes nicht möglich. Weitere 40 Prozent habe der Verein zu leisten, der auch Eigenleistung einbringen könne. Nachdem einige kostenintensive Einzelmaßnahmen im Konzept gestrichen worden seien, zum Beispiel eine verbindende Brücke oder ein Hochsitz, liege die Kostenschätzung jetzt bei rund 80.000 Euro.