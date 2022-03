Politik in Neukirchen-Vluyn : Christian Sluiters verlässt die FDP

Neukirchen-Vluyn Der FDP-Stadtverbandsvorsitzende Christian Sluiters, hat zum 31. März seinen Rücktritt erklärt und verlässt damit die Partei der Freien Demokraten in Neukirchen-Vluyn.

Sluiters war von 2018 Vorstandsmitglied, seit 2020 Stadtverbandsvorsitzender und Ratsmitglied der FDP Neukirchen-Vluyn. „Die Entscheidung zurückzutreten und die FDP zu verlassen, war ein längerer Prozess und ist mir nicht leicht gefallen“, so Sluiters. Seit dem Eintritt in die Ampelkoalition hätte es in der FDP Entwicklungen gegeben, die er nicht mit sich vereinbaren könne und auch nicht transportieren will. Sluiters: „Ich durfte viele nette Menschen kennen lernen, habe einiges über die Politik gelernt und wünsche der FDP auf ihrem Wege alles Gute. Politisch werde ich weiterhin, auch als Ratsmitglied, als Stimme der Mitte und der Freiheit aktiv bleiben, denn nur wer still bleibt, tritt keinen auf die Füße.“ Sluiters war seit Juni 2021 als Einzelvertreter im Stadtparlament vertreten, nach dem André Landskron aus der FDP-Fraktion ausgetreten war, worauf hin die Freien Demokraten ihren Fraktionsstatus verloren hatten.