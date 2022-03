Benefizveranstaltung : Neukirchen-Vluyn spielt für den Frieden

Am 2. April findet ein Fußballturnier zugunsten der Direkten Flüchtlingshilfe statt. Foto: Eibner/dpa Foto: dpa

Neukirchen-Vluyn Unter dem Motto „Kicken gegen Krieg“ findet am 2. April ein Benefiz-Fußballturnier samt Rahmenprogramm auf der Kampfbahn Klingerhuf statt. Der Erlös soll an die Direkte Flüchtlingshilfe Neukirchen-Vluyn gehen.

Von Anja König

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind in Deutschland offiziell mehr als 200.000 Kriegsflüchtlinge angekommen. Feste Kontrollen an den Grenzen finden nicht statt, und da Ukrainer ohne Visum einreisen können, dürfte die tatsächliche Zahl der Geflüchteten um ein vielfaches Höher sein. Auch in Neukirchen-Vluyn leben aktuell rund 100 ukrainische Flüchtlinge. Dass das Schicksal der Menschen im Kriegsgebiet auch die Neukirchen-Vluyner bewegt, machte unlängst eine Friedenskundgebung auf dem Vluyner Platz deutlich. Mehr als 400 Menschen kamen am 1. März zusammen, um ein Zeichen der Solidarität und für den Frieden zu setzen.

Nun ist eine weitere große Aktion in Neukirchen-Vluyn geplant: Am Samstag, 2. April, soll auf der Kampfbahn Klingerhuf ein großes Fußballspektakel für den Frieden stattfinden. Initiator dieser Veranstaltung ist Tom Wagener, Neukirchen-Vluyner und Politiker. Mit dem Stadtsportverband, dem FC Neukirchen-Vluyn, dem Stadtjugendring, der Direkten Flüchtlingshilfe und der Freiwilligen Feuerwehr habe er starke Verbündete gefunden, um eine denkwürdige Veranstaltung auf die Beine zu stellen, so Wagener. Auch Bürgermeister Ralf Köpke unterstützt das Event als Schirmherr und wird selbst die Fußballschuhe schnüren.

Info Ideen und Spenden sind willkommen Kontakt Wer sich informieren oder mit Ideen und Spenden zum Erfolg der Benefizveranstaltung beitragen möchte, ist eingeladen, sich bei Tom Wagener per E-Mail: tom.wagener@gmx.de zu melden. Infos gibt es unter www.tom-wagener/kicken-gegen-krieg

„Wir leben in turbulenten Zeiten“, erläutert Tom Wagener sein Vorhaben. „Aufgrund des Krieges mitten in Europa sind wir alle sehr betroffen und wollen helfen. Ziel ist es daher, möglichst viel Geld für die Direkte Flüchtlingshilfe Neukirchen-Vluyn und die Menschen in Not zu sammeln. Es ist aber auch ein Anlass, um ein Zeichen für den Frieden und die Demokratie zu setzen. Um zusammenzukommen, sich besser kennenzulernen und gemeinsam eine schöne Zeit zu haben.“

Dazu treten ab 15 Uhr vier Mannschaften gegeneinander an und wollen für spannende Spiele und Unterhaltung sorgen. Gespielt wird im Modus Sieben gegen Sieben auf dem Kleinfeld. Gespielt wird jeweils zweimal zehn Minuten. Neben einem Team aus Politik und Verwaltung und einem aus der Bürgerschaft stellt auch die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn eine Mannschaft. In Team vier treten Menschen mit Fluchthintergrund an. Neben den Fußballspielen soll es ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein geben. Einige Aktionen stehen bereits, andere sind noch in Planung.

Unter anderem wird der Stadtjugendring einen Riesenkicker aufbauen, an dem auch die Besucherinnen und Besucher das eigene fußballerische Können unter Beweis stellen können. Die Jugendfeuerwehr stellt eine Hüpfburg auf, so dass auch die Kleinsten auf ihre Kosten kommen. Der FC Neukirchen-Vluyn hat für den Tag alle auf dem Platz geplanten Spiele verlegt und wird für den Getränkeverkauf sorgen. Alle Einnahmen werden an die Direkte Flüchtlingshilfe gespendet.