Kanalreinigung in Neukirchen-Vluyn : Enni erhält Zuschlag für neue Aufgabe

Stamati Angeloglu, Fachkraft Kanal-Senkenreinigung, Jens Hagemeister, Sachgebietsleiter Kanalnetzbetrieb, Ralf Köpke, Bürgermeister von Neukirchen-Vluyn, und Stefan Krämer, Vorstandsvorsitzender der Enni-Gruppe. Foto: Enni Foto: Enni

Neukirchen-Vluyn Nach den Straßen reinigt das Unternehmen nun auch die Kanäle und Senken in Neukirchen-Vluyn. Bürgermeister Ralf Köpke sieht darin ein gutes Zeichen für die interkommunale Zusammenarbeit.

Die Enni Stadt & Service Niederrhein übernimmt außerhalb von Moers eine weitere kommunale Aufgabe. Nachdem das zur Enni-Gruppe gehörende Unternehmen seit 2011 bereits die Straßen, Fußgängerzonen und öffentliche Parkplatzflächen in Neukirchen-Vluyn kehrt, reinigt es jetzt auch die Kanäle und Senken. Enni konnte sich wie zuletzt bei der Straßenreinigung in Xanten erneut in einer Ausschreibung von kommunalen Dienstleistungen mit dem wirtschaftlichsten Angebot durchsetzen, um die sich das Unternehmen mittlerweile niederrheinweit bewirbt.

In den Ortsteilen Neukirchen, Vluyn, Niep, Rayen und Hochkamer wird Enni hierdurch bis mindestens Ende 2026 in den rund 3900 Einläufen der Regenwasserkanäle sowie auf über 155 Kilometern des städtischen Schmutz-, Regen- und Mischwassernetzes für freien Durchfluss sorgen. Der Vorstandsvorsitzende der Enni, Stefan Krämer, sieht für sein Unternehmen darin eine weitere Chance, sich in einer kommunalen Dienstleistung auch für andere Kommunen zu empfehlen. „Mit neuen Aufgaben wollen wir die Wirtschaftlichkeit der Enni weiter erhöhen und dabei in unserem Kerngeschäft am ganzen Niederrhein Mehrwerte für Bürger schaffen.“ Bürgermeister Ralf Köpke ist es Recht. Er schätzt die Zusammenarbeit mit Enni, die die Stadt neben der Straßenreinigung auch bei einigen Energiewendeprojekten und dem Aufbau einer Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität unterstützt hat. „Wir wissen vom Interesse der Enni an der guten Entwicklung der Region. Einmal mehr haben die wirtschaftliche Seite und fachliche Expertise gepasst. Das ist auch ein gutes Zeichen für die interkommunale Zusammenarbeit.“

Der bei Enni zuständige Sachgebietsleiter Jens Hagemeister setzt seit März zwei Teams mit Spezial-Reinigungsfahrzeugen in Neukirchen-Vluyn ein, die bislang ausschließlich in Moers tätig waren. Hier hatte die Abkehr von einem festen Turnus auf ein am Bedarf orientiertes Reinigungsintervall der Kanäle Enni Freiraum für neue Aufgaben gegeben. „In Moers reinigen wir Kanäle heute nur dort, wo eine zuvor mit einem sogenannten elektronischen Kameraspiegel durchgeführte Kontrolle dies als notwendig gezeigt hat“, so Hagemeister.