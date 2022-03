Spendenaktion in Rheurdt : 3000 Dosen auf dem Weg von Rheurdt nach Kowel

Rheurdt Am Montag sind Martin Broekmann und Waldemar Krawczyk von Rheurdt aus ins ukrainische Kowel gestartet. Im Gepäck haben sie über 5000 Mahlzeiten und eine Feldküche, um Flüchtlinge zu versorgen.

Von guten Wünschen begleitet hat sich der Rheurdter Martin Broekmann an der St.-Nikolaus-Kirche nach Kowel verabschiedet. Pastor Norbert Derrix spendete den Reisesegen. Bürgermeister Dirk Ketelaers gab Begleitschreiben der Gemeinde und Ausweisdokumente mit, die an den Bürgermeister in Kowel, im Nordwesten der Ukraine , adressiert sind.

Die Feldküche, so der Plan, soll auf der Anreise auch auf Parkplätzen aufgebaut werden, um gestrandete Lkw-Fahrer mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen. „Die sitzen dort ohne Geld und Nahrung fest und kommen nicht mehr nach Hause“, so Martin Broekmann. „Wir wissen nicht, was uns erwartet.“ Im ukrainischen Regierungsbezirk Luzk soll die Feldküche dann zum Einsatz kommen, so die weitere Planung. Die Hilfe aus Rheurdt ist über Bürgermeister Ketelaers bei seinem Amtskollegen in Kowel, Igor Chaike, angekündigt. Broekmann und sein Begleiter Krawczyk werden an der Grenze abgeholt. „Es ist unglaublich, wie aus einer Idee eine solch große Hilfsleistung entstanden ist“, so Ketelaers. Von Rheurdt aus hält Tochter Lisa Kontakt und informiert zusätzlich über die aktuelle Lage entlang der Fahrtstrecke. „Wir sind sehr aufgeregt“, so Lisa über die erste Hilfslieferung, die mit Unterstützung von Bürgern, Nachbarn, Kirchen, der Gemeindeverwaltung zustande kam. Die Agentur von Sven Giesen sorgte für die Fahrzeug-Beschriftung.