Earth Hour in Neukirchen-Vluyn : Auf der Halde Norddeutschland wird es dunkel

Neukirchen-Vluyn Zur Earth Hour wird am Samstag eine Stunde lang das Licht auf der Halde Norddeutschland ausgeknipst. Damit soll ein Zeichen sowohl für den Klimaschutz als auch für den Frieden gesetzt werden.

Zum 16. Mal findet am heutigen Samstag, 26. März, die internationale Earth Hour statt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich und verdunkelt von 20.30 bis 21.30 Uhr die Halde Norddeutschland. In diesem Jahr steht die Earth Hour nicht nur als Zeichen für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, sondern angesichts des Ukraine-Krieges auch für den Frieden. Die Earth Hour ist seit jeher eine friedliche Klimaschutzaktion für den Erhalt unser aller Lebensgrundlagen – die nicht nur von der Klimakrise, sondern auch durch Kriege bedroht werden. Die Stadt Neukirchen-Vluyn ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Aktion zu beteiligen und ebenfalls für eine Stunde die Lichter auszuschalten. Unter den Hashtags #LichtAus und #EarthHour wird in den sozialen Netzwerken über die Earth Hour berichtet. Besucherinnen und Besucher der Halde Norddeutschland werden um besondere Vorsicht in der Zeit der Verdunkelung gebeten. Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 16. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7000 Städte teil, in Deutschland waren es 585 im letzten Jahr.