Klimaschutz in Rheurdt : Zehn Klimabäume im Gemeindegebiet gepflanzt

Klimaschutz in Rheurdt

Bäume dienen langfristig als CO 2 -Speicher und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klima. Foto: Pixabay

Rheurdt Die Gemeinde Rheurdt und Westenergie fördern gemeinsam Ausbau der grünen Infrastruktur. Das Energieunternehmen startete die Aktion „1000 Klimabäume für unsere Kommunen“ in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

Die Gemeinde Rheurdt hat in Zusammenarbeit mit dem Energieunternehmen Westenergie zehn klimaresistente Bäume gepflanzt. Die Bäume stehen an der Kamper Straße und wurden in Eigenleistung durch die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rheurdt gesetzt. Sie verschönern das Gemeindebild und sorgen für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität. Die verwendeten Baumarten gelten nach derzeitigem Forschungsstand als besonders stressresistent und sind damit künftigen klimatischen Veränderungen gewachsen.