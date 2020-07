Deutscher Nachhaltigkeitspreis : Neukirchen-Vluyn winkt ein Preisgeld von 30.000 Euro

Neukirchen-Vluyn Die Stadt Neukirchen-Vluyn wurde für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 in der Kategorie „Städte mittlerer Größe“ nominiert. Bürgermeister Lenßen spricht „von einer großen Ehre für uns“.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) 2021 nominiert. In der Kategorie „Städte mittlerer Größe“ steht sie im Wettbewerb mit Buxtehude, Gera und Greifswald. Insgesamt sind elf Kommunen in drei Kategorien für den DNP nominiert. Die Sieger der drei Rubriken erhalten ein Preisgeld von jeweils 30.000 Euro, das zweckgebunden für Nachhaltigkeitsprojekte eingesetzt wird.

„Die Nominierung ist eine große Ehre für uns und eine Wertschätzung der bisher geleisteten Arbeit“, so Bürgermeister Harald Lenßen. „Wir haben uns bereits vor Jahren auf den Weg gemacht hin zu mehr Nachhaltigkeit und richten nach und nach unser gesamtes Handeln daran aus.“ Dies hat auch die Jury des DNP in der Begründung für die Nominierung so gesehen: „Die Stadt Neukirchen-Vluyn schärft konsequent ihr kommunales Nachhaltigkeitsprofil und widmet sich hierbei insbesondere den Themen Klima- und Artenschutz sowie Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE).“