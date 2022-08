Kathedrale des Windes : Fotoaktion auf der Halde Norddeutschland

Nikita Mihailovs macht es vor: Foto-Einsendungen sind in den Kategorien Laie, Profi oder Inszenierung möglich. Foto: Nikita Mihailovs

Neukirchen-Vluyn Die „Kathedrale des Windes“ auf der Halde Norddeutschland bietet ein beeindruckendes Motiv. Die Stadt Neukirchen-Vluyn ruft nun zum Fotowettbewerb auf. Fotografen sind aufgerufen das Kunstwerk in Szene zu setzen und können ein Original des Künstlers gewinnen.

Derzeit ist das Hallenhaus auf der Halde Norddeutschland, ein Werk der niederländischen Künstlergruppe Observatorium, besonders in Szene gesetzt: Der Essener Tuchkünstler Jens J. Meyer hat die Konstruktion mittels gespannter Stoffbahnen in eine „Kathedrale des Windes“ verwandelt. Aber nicht nur der Wind, sondern auch die unterschiedlichen Lichtverhältnisse im Tagesverlauf machen das Werk zu einem ganz besonderen Ausflugsziel und zu einem beliebtem Fotomotiv. Die Stadt Neukirchen-Vluyn startet dazu nun eine Fotoaktion. Hobby- und Berufsfotografen gleichermaßen sind aufgerufen, ihre schönsten Fotos der Kathedrale des Windes einzusenden.

Unter allen Fotografinnen und Fotografen werden vom Künstler Jens J. Meyer gezeichnete Grafiken verlost. Außerdem ist eine Ausstellung im Neukirchen-Vluyner Rathaus mit ausgewählten Werken geplant. Bilder in druckfähiger Auflösung senden interessierte Fotografinnen und Fotografen bis Donnerstag, 15. September, per E-Mail an stadtmarketing@neukirchen-vluyn.de.