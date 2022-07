Politik in Neukirchen-Vluyn : Ex-Grüne und Ex-Liberaler gründen neue Fraktion

Neukirchen-Vluyn Die zuletzt fraktionslosen Ratsmitglieder Angelika von Speicher und André Landskron haben sich zur Fraktion ÖDP/Bürger für Neukirchen-Vluyn zusammengetan. Bei entsprechendem Bürgerinteresse sei die Gründung einer neuen Wählergemeinschaft vor den nächsten Kommunalwahlen nicht ausgeschlossen.

Politik in Neukirchen-Vluyn : Ärger in der Grünen-Fraktion

André Landskron hatte im Juni 2021 die FDP-Fraktion nach internen Streitigkeiten verlassen – womit die FDP ihren Fraktionsstatus einbüßte. Er denkt daran, eine Wählergemeinschaft in Neukirchen-Vluyn zu gründen. „Mein Ziel ist es, eine moderne demokratische Bürgerpartei in Neukirchen-Vluyn zu etablieren“, sagte Landskron. „Bei uns ist jeder Willkommen, ob Parteimitglied oder nicht, Mitglied einer Bürgerinitiative, oder einfach nur jemand mit Interesse an Politik. Jeder, der seine Heimatstadt mitgestalten will, hat bei uns ein offenes Ohr.“