Hügelfest in Schaephuysen : Von Rittern, Gauklern und Halunken

Rheurdt Nach zwei entbehrungsreichen Jahren findet vom 26. bis 28. August wieder ein Hügelmarkt unter dem Titel „Gaudium op de Scaep“ in Schaephuysen statt. Das Orga-Team hat sich neu aufgestellt und will den Besuchern einiges bieten.

Von Freitagnachmittag am 26. August bis in die frühen Abendstunden des Sonntags, 28. August, begibt sich der Grillplatz am Michaelsturm einschließlich des umgebenden Geländes auf eine Zeitreise in das Mittelalter. Wer dann als Besucher über das Gelände schlendert, mag auf manch seltsame Gestalt treffen, kann einen kleinen Einblick in mittelalterliches Leben und Handwerk erhaschen, der vielleicht nicht immer authentisch, aber bestimmt unterhaltsam ist.

Der Hügelmarkt „Gaudium op de Scaep“ ist kein neuer Markt, sondern wird bereits seit 2016, mit einer Unterbrechung in 2018, zunächst unter dem Namen Höhenzugspektakel veranstaltet. Es stellte sich aber heraus, dass die Organisation eines solchen Marktes nicht von einer Person allein, sondern nur in Zusammenarbeit mehrerer Verantwortlicher, zu bewältigen ist. Daher gab es bereits für 2020 ein neues Konzept, welches leider dann aber – wie auch im Jahr 2021 – der Pandemie zum Opfer fiel. Neu hinzu gekommen ist die Showgruppe Casalla vom Rheurdter Verein Mensch & Pferd Aktiv. „Wir kümmern uns um die Belange und Wünsche der Gaukler sowie der Musiker. Also um alles, was in den Bereich Show“, berichtet Gregor Schmaus von Mensch und Pferd Aktiv. „Die Leitung hat sich komplett neu aufgestellt und verteilt nun die Verantwortlichkeiten auf mehrere Schultern. So sehen wir den Markt in 2022 doch als eine Art Neuanfang und auch in gewisser Weise als einen Erstlings-Markt.“ Wichtig sei den Verantwortlichen, dass es keine kommerzielle Veranstaltung sei. „Alles was wir einnehmen, geht in die Veranstaltung im nächsten Jahr rein“, so Schmaus.