Geschichte in Moers : So deutlich war das Votum für Hitler bei den Reichstags- und Reichspräsidentenwahlen 1932 in Moers

Moers Am 31. Juli jährt sich die Reichstagswahl von 1932 zum 90. Mal, bei der in Deutschland die NSDAP zur mit Abstand stärksten Partei wurde. Moers-Mitte und ganz Neukirchen-Vluyn – die alte Grafschaft – votierten mit absoluter Mehrheit für die Hitler-Koalition.

Bei den Wahlen von 1932, die Hitler der Macht näherbrachten, stand Moers nicht abseits. Vor 90 Jahren, am 31. Juli 1932, gaben 38,9 Prozent der Moerser Wählerinnen und Wähler der NSDAP ihre Stimme, auf Reichsebene waren es 37,2 Prozent. Am Königlichen Hof votierten 50,2 Prozent der Stimmberechtigten für die NSDAP, in Hülsdonk und Schwafheim 52,9 und 55,2 Prozent. Rheinkamp, das damalige Repelen-Baerl, und Kapellen kamen auf 42,9 und 63,5 Prozent, Neukirchen-Vluyn auf 49,8 Prozent. Diesen Zahlen sind jeweils die 10,5 Prozent Stimmen für die Deutschnationale Volkspartei hinzuzurechnen, die ebenfalls die Weimarer Republik ablehnte.

Der überwiegend katholische Nordteil des Kreises Moers wählte anders. In Rheinberg und Xanten kam die NSDAP nur auf 19,1 und 24,4 Prozent. Dort dominierte weiterhin die Zentrumspartei, der auch Landrat Günter van Endert in Moers angehörte. Ergebnisse lediglich um die 20 Prozent erzielte die NSDAP auch in Ortsteilen wie Meerbeck und Hochstraß, während die KPD hier – weit vor der abgeschlagenen SPD – bei 30 bis 44 Prozent lag.

Anders als der Norden des Kreises oder die Zuwanderer „hinter dem Bahn­damm“ in Hochstraß oder Meerbeck strebten das bürgerlich-„kaisertreue“ Moers und seine Nachbarn in der protestantischen früheren Grafschaft auf den starken Mann zu – in freier Wahl und in deutlicher Ablehnung der Weimarer Republik. Sicher ist diese Radikalisierung eine Antwort auf die großen Unruhen im Reich – den „Altonaer Blutsonntag“, die Entmachtung der Regierung des Landes Preußen im sogennanten Preußenschlag, den Höchststand der Arbeitslosigkeit und den Linksruck in der Arbeiterschaft. Auch lokal hatten – nicht nur in der Wahlnacht zum 10. April – schwere Zusammenstöße stattgefunden, wie sie Bürgermeister Dr. Eckart scharf geißelte. Zugleich waren aber auch, was lokal weiterhin genauer zu untersuchen sein wird, die Schnittmengen zwischen den „Kaisertreuen“ und den Anhängern Hitlers so hoch, dass die Unterschiede schnell verwischten.