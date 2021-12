Gesamtschule in Neukirchen-Vluyn : Ein Schulhof auf dem Dach für Lilis School

Linda Treger, Tobias Barnowski, Sinan Lafci und Aracelis Kossiak vom Förderverein für Lilis School. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Aracelis Kossiak will das Lebenswerk ihrer Mutter retten: eine kleine Schule in der Dominikanischen Republik. Der im Mai gegründete Förderverein an der Gesamtschule Niederberg hat nun eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen.

Rund 8000 Kilometer trennen die Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn und die dominikanische Schule Colegio Enriquillo in Puerto Plata – auch Lilis School genannt – und doch verbindet die beiden Schulen viel. Entstanden ist diese Verbindung durch Aracelis Kossiak. Die gebürtige Dominikanerin lebt seit über 20 Jahren in Neukirchen-Vluyn. Die Mutter von drei Kindern unterrichtet Spanisch und engagiert sich ehrenamtlich in der Gesamtschule Niederberg, die auch ihr Sohn besucht.

Als ihre Mutter Florencia Bonilla, auch bekannt als Dona Lili, 2017 im Alter von 66 Jahren unerwartet starb, versuchte Aracelis, das von ihrer Mutter geerbte Lebenswerk zu retten: eine 1992 gegründete und erfolgreich geleitete kleine Schule in der Dominikanischen Republik, das Colegio Enriquillo. Um das Schulleben dort fortführen zu können, müssen monatliche Fixkosten in Höhe von etwa 700 Euro gedeckt werden – darin enthalten sind unter anderem drei Lehrerinnen-Gehälter, Strom, Wasser, Versicherung und Müllentsorgung. Für Aracelis Kossiak ist dies alleine nicht zu stemmen, daher werden regelmäßige Spenden benötigt.

Info Unterstützung für „Lilis School“ Betterplace Um die zweite Etage des Colegio Enriquillo in Puerto Plata fertigstellen zu können, hat der Förderverein unter https://www.betterplace.org/de/projects/99703 eine Spendenaktion initiiert. Spendenkonto Gespendet werden kann auch auf das Konto „Förderverein für Lilis Schools in der Dominikanischen Republik e.V.“, IBAN: DE41 3545 0000 1101 1127 77.

Das Colegio Enriquillo ist eine privat gegründete und rein durch Eltern finanzierte Schule, in einem ärmeren Viertel, in dem finanzielle Mittel per se sehr begrenzt sind. Besucht wird sie von Kindern im Vorschulalter bis zur siebten Klasse. Durch den coronabedingten Unterrichtsausfall und den somit fehlenden Beitragszahlungen stand die Schule schon öfter vor dem Aus.

Daher gab und gibt es Unterstützung aus Reihen der Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn. Hier gründete sich im Mai 2021 der „Förderverein für Lilis Schools in der Dominikanischen Republik“. „Dank eines ‚glücklichen’ Kontaktaufbaus eines unserer Lehrer zur Reiner-Meutsch-Stiftung Fly & Help sowie zwei weiteren großen Spenden konnte mit 90.000 Euro das schon länger marode und undichte Schulgebäude abgerissen und ein neues und größeres gebaut werden“, berichtet Sinan Lafci, Lehrer an der Gesamtschule und Mitglied im Förderverein. Das alte Gemäuer bestand nur aus einem Erdgeschoss mit zwei Klassenräumen, es regnete zuletzt an einigen Stellen durch das Dach und die einzige Toilette klemmte. Eine Sanierung hätte sich nicht mehr gerechnet. Mit Fertigstellung des Neubaus befinden sich künftig sechs Klassenräume mit neuerer Technik und mehreren Toiletten auf zwei Ebenen. Allerdings ist das Gebäude noch nicht fertig gestellt. Es fehlt noch das zweite Stockwerk. „Hier soll ein Multifunktionsraum für die Kinder entstehen. Das Dach soll umzäunt werden und künftig als ‚Schulhof’ dienen, mit Platz für Bewegung, den die vollständig bebautet Grundstücksfläche aktuell nicht bieten kann“, so Lafci. Auch Hochbeete sollen auf dem Dach errichtet werden.

Damit dies realisiert werden kann, wird ein „Restgeld“ von 27.000 Euro dringend benötigt. Und es eilt, denn die Baustelle ist jetzt noch „offen“, die Arbeiten müssen bis Ende Februar 2022 abgeschlossen sein, da die Schule im März wieder eröffnet werden soll. „Erstes Ziel ist nun den Neubau der Schule entsprechend der Gesamtplanung in den kommenden zwei Monaten mithilfe entsprechender Spenden abschließen zu können“, so Sinan Lafci. Daher hat der Förderverein auf der Spendenplattform Betterplace.org eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um das Gebäude rechtzeitig fertigstellen zu können und somit Lilis Arbeit lebendig zu halten und noch mehr Kindern in den armen Vierteln durch umfassendere Bildungsangebote eine bessere Lebensgrundlage bieten zu können. „Neben dem Geld für die Fertigstellung des Gebäudes, werden aber natürlich auch regelmäßige Spender benötigt, um den Schulbetrieb am Laufen zu halten“, so Lafci.