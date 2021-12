Kultur in Neukirchen-Vluyn : Endspurt für den „Kultursommer 2021“

Neukirchen-Vluyn Weihnachtlichen Klängen aus Norwegen konnten die gut 30 Besucherinnen und Besucher in der evangelischen Dorfkirche Neukirchen am Sonntag lauschen. Das Oddgeir Berg Trio sorgten mit Klavier, Schlagzeug und Bass für eine besinnliche Stimmung.

Sowohl das Konzert als auch die Performance-Tour zählten zu den letzten Veranstaltungen in Neukirchen-Vluyn im Rahmen des Kultursommers 2021 des Bündnisses „Wir4 Kultur“ mit den Städten Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn. „Am Mittwoch, 29. Dezember, gibt es um 16 Uhr noch mal eine Lesung mit Rupert Seidl bei der Biobäckerei Schomaker in Neukirchen-Vluyn“, verrät Rüdiger Eichholtz, Vorsitzender des Vereins Kulturprojekte Niederrhein, der schon jetzt ein durchweg positives Fazit für die durch Bundeskultur-Stiftung und den Kreis Wesel geförderte Veranstaltungsreihe zieht. „Über 100 Veranstaltungen konnten so – trotz Corona-Einschränkungen – durchgeführt werden. Dabei haben sich ganz neue, kreative Formate entwickelt, die wir im nächsten Jahr auf jeden Fall fortführen wollen.“ Dazu zählen zum Beispiel die Haldenkonzerte, die Hofkonzerte oder auch das musikalische Picknick im Moerser Schlosspark. „Statt den Kopf in den Sand zu stecken und einfach alles abzublasen, haben wir ganz neue Orte entdeckt, an denen Veranstaltungen coronakonform durchgeführt werden konnten. Das Ganze war eine Art Labor, um zu sehen, was möglich ist. Der Satz ‚Jede Krise ist auch ein Neuanfang’ trifft hier voll und ganz zu“, so Eichholtz.