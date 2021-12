Aus dem Xantener Dom : Pfadfinder holen Friedenslicht nach Rheurdt

Mitglieder des Rheurdter Pfadfinderstamms St. Georg brachten das Frienslicht von Xanten nach Rheurdt. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt In der Schaephuysener St.-Hubertuskirche wurde am Wochenende eine besondere Gabe an die Gemeindemitglieder verteilt. Warum das Licht aus Bethlehem mehr als nur eine Botschaft ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Eine kleine Menschengruppe steht auf Abstand mit Einbruch der Dunkelheit vor der St.-Hubertuskirche in Schaephuysen. Eines haben alle Besucher gemeinsam: Sie alle tragen eine Laterne mit sich, die bei diesem Gottesdienst mit den Pfadfindern ein wichtiges Requisit ist: In den Laternen werden sie das Friedenslicht von Bethlehem nach Hause tragen. Und es sind viele Lichter, die zum Ende des Gottesdienstes in die Höhe gehalten werden.

Das Friedenslicht aus Bethlehem hatte zuvor Diakon Herbert Thielmann vorsichtig auf dem Altar abgestellt. Es hat nach einem Aussendungsgottesdienst den Weg von Münster über Xanten nach Schaephuysen genommen. Anders als in den Jahren zuvor war nicht der Xantener Dom Treffpunkt, sondern pandemiebedingt die Außenfläche vor dem Dom, wo auch der Rheurdter Pfadfinderstamm St. Georg das Licht abholten.

Info Entzündet in der Geburtsgrotte Jesu Tradition Seit 1986 wird das Friedenslicht alljährlich in der Geburtsgrotte Jesu entzündet. Seit 1995 wird es von einer deutschen Pfadfinder-Delegation in Wien abgeholt und über zentrale Aussendungsfeiern in den Diözesen an die Gemeinden verteilt.

„Dieses Licht will mehr sein“, sagt Thielman, der in Pfadfinderkluft vor der Gemeinde steht. „Dieses Licht ist ein Zeichen des Friedens in einer sehr bewegten Zeit, in der die Pandemie und die allgemeine Weltlage mit all ihren Krisengebieten uns in Atem hält.“

Der Diakon findet klare Worte zur Pandemie, zur Bedrohung durch Impfgegner und ihre begleitenden Aktionen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. „Wir lassen uns nicht kleinkriegen, sondern stehen zusammen“, sagt er mit Blick auf das diesjährige Motto. „Frieden ist möglich untereinander und mit uns selbst. Lasst uns das Friedensnetz spannen, das leuchtet und viele erleuchten wird.“ Die Pfadfindergruppen der Wölflinge und Silberfische erinnern an Einzelschicksale aus aller Welt.

Sie erzählen von Kindern in Kriegsgebieten, von Hungersnöten, von Familienkrisen, von Flutopfern in Deutschland. Diese Geschichten belegen, wie schwer Frieden sein kann. Fehlen darf dabei nicht das Pfadfinderlied „Flinke Hände, flinke Füße“.

Die Ausgabe des Friedenslichtes aus Bethlehem hat in der Gemeinde Rheurdt Tradition. Seit 1986 entzünden in der Geburtsgrotte in Bethlehem Pfadfinder eine Kerze, die eine Weltreise vor sich hat. Als Symbol für Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit, das die Nähe zu Gott zeigt. „Tragen wir das Licht des Friedens und der Hoffnung in unsere Gemeinde. Wir machen so deutlich: Gott lässt uns nicht los“, heißt es dazu auf der Seite der St. Martinus-Gemeinde in Rheurdt im Internet.

Das Licht will in dunklen Zeiten Hoffnung geben. Das Friedenslicht gilt als einzige Flamme, die Jahr für Jahr in die ganze Welt gegeben wird. Per Flugzeug wird es von Pfadfindern nach Wien gebracht und von dort aus in verschiedene europäische Länder transportiert. Mitte Dezember erreichte das Licht den Niederrhein. Die Domstadt Xanten war Zielort.