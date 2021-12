Gemeindeentwicklung Rheurdt : Bei der Mobilität kreative Wege gehen

Klimaschutzmanager Ralf Spengel und Bürgermeister Dirk Ketelaers informierten im Ausschuss über das Mobilitätskonzept. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Nur in wenigen Gemeinden in NRW sind so viele Autos unterwegs wie in Rheurdt.