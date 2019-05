Event in Rheurdt : Premiere in Rheurdt: Mitsingabend im Zirkuszelt

Der Männergesangverein St. Cäcilia Schaephuysen – hier bei einem Konzert in der Pfarrkirche St. Hubertus – kommt zum Mitsingabend. Foto: Koopmann/Koopmann, Marcus (mkoo)

Rheurdt Ausreden? Die gelten nicht. Morgen Abend kommt es auf jede Stimme an. Der Förderverein der Martinus-Grundschule lädt alle Erwachsenen von Rheurdt zu einem Mitsingabend ein. Treffpunkt für diese Premiere ist am Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr das Zirkuszelt, das derzeit auf dem Schulhof der Grundschule am Meistersweg aufgebaut ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Pro Person kostet der Eintritt fünf Euro.

„Da ich selbst auch nach Kräften mitsingen werde, muss sich niemand Sorgen machen, die richtigen Töne nicht zu treffen“, sagt Claudia Dragomir, die zweite Vorsitzende des Fördervereins. Die Liedtexte werden von einem Beamer an die Wand projiziert. Marcus Koopmann begleitet musikalisch. Sängerin Verena Merder sorgt für ein Klangfundament. Und der Männergesangverein Cäcilia Schaephuysen stimmt ebenfalls mit ein. Auf dem Programm des ersten Rheurdter Mitsingabends stehen Lagerfeuerlieder, Schlager – aber auch bekannte Popsongs. Nach etwa zweieinhalb Stunden werden alle Gäste gemeinsam das Finale anstimmen – auch mit Rücksicht auf die Nachtruhe der Nachbarn am Meisterweg. Großer Mitsingabend für Erwachsene im Zirkuszelt am Meisterweg – Mittwoch, 15. Mai, 19 Uhr.

Am Donnerstag, 16. Mai, startet um 17 Uhr die Kinderdisco für Vor- und Grundschulkinder im Zirkuszelt. Disjockey Frank Sasse sorgt für die Musik. Außerdem gibt es eine Tombola. Der Eintritt kostet 1,50 Euro pro Kind.