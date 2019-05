Konzert in Neukirchen-Vluyn : Stefan Stoppok verwandelt die Kulturhalle in sein Wohnzimmer

Sänger und Liedermacher Stefan Stoppok war zu Gast in der Kulturhalle am Vluyner Platz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

NEUKIRCHEN-VLUYN Der Essener Songschreiber und Sänger versprühte viel Gefühl in seinem Soloprogramm „Echter Klang statt Fake Noise“.

Natürlich lässt Stefan Stoppok seine Musik auch auf CD pressen. Doch der Songwriter, Gitarrist und Sänger hält nicht viel von Musikkonserven. „Stoppok“ liebt die Live-Atmosphäre. Deshalb bittet er einige Konzertbesucher höflich, seinen Auftritt in der Vluyner Kulturhalle nicht mit Smartphone zu filmen. „Ein Live-Konzert in einem so schönen Rahmen ist selten genug“, erzählt der Musiker, der seine Jugend in den 1960er und 1970er Jahren in Essen verbrachte. „Es ist eine der letzten Situationen, im Hier und Jetzt zu sein, ohne Yoga machen zu müssen. Zwei oder drei Fotos sind in Ordnung. Aber mehr nicht.“

Für ihn sind Konzerte nicht einfach nur Konzerte, sondern Ereignisse, die er zusammen mit seinen Fans erlebt. Er bezieht sie in seinen Programmen mit ein, auch in seinem aktuellen Soloprogramm „Echter Klang statt Fake Noise“. „Ich war noch nie hier in Neukirchen-Vluyn.“ Dann fragt er: „Stimmt das?“ Mehrere antworten: „Noch nie hier.“ Dabei kenne er den Niederrhein, da Danny Dziuk, der viele Jahre in Moers gelebt habe, einige seiner Songs komponiert habe. Außerdem habe er einige Male im Schwarzen Adler in Rheinberg gespielt.

Dabei wissen die 350 Besucher nie, ob der beste deutsche Songwriter und Sänger, als der er gilt, gerade scherzt und Quatsch erzählt oder nicht. Das bleibt für sie zum Beispiel offen, wenn er von seiner ersten Weltpremiere berichtet. Er habe noch nie ein Solokonzert mit seinem Song „Wetterprophet“ begonnen, versichert er. „Ich weiß nicht, wo hin es jetzt geht, wohin der Wind weht“, singt er lyrisch.