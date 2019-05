Urlaub in Neukirchen-Vluyn : Vom Griff nach den Tourismus-Sternen

Eine dieser drei Tafeln mit drei, vier oder fünf Sternen wird demnächst am Eingang der Ferienwohnung Weyershof angebracht. Simone Mesters vom Deutschen Tourismusverband (rechts) zertifizierte die Wohnung von Vermieterin ärbel Scholtheis. Foto: Stadt N-V

Neukirchen-Vluyn Bärbel Scholtheis ließ ihre Ferienwohnung zertifizieren. Neukirchen-Vluyn hat rund 30.000 Übernachtungen pro Jahr.

Von Dirk Neubauer

Der Griff zu den touristischen Sternen scheint gelungen. Jedenfalls macht Bärbel Scholtheis einen zufriedenen Eindruck. Drei Stunden lang wurde ihre Ferienwohnung an der Vluynbuscher Straße einem Zertifizierungsprozess unterzogen. „Allein der Kriterienkatalog umfasste 24 Seiten“, erzählt die Vermieterin. Und der wurde durch Simone Mesters vom Deutschen Tourismusverband (DTV) am vergangenen Freitag abgearbeitet. Punkt für Punkt. Das Ergebnis erfuhr Bärbel Scholtheis am Montag telefonisch. „Solange ich nichts schriftlich habe und es nicht noch offiziell bekannt gegeben wurde, behalte ich es für mich.“

Es geht um 85 Quadratmeter auf zwei Etagen, Maisonette. Das Besondere: Die Ferienwohnung für vier Personen entsandt unter dem Dach einer historischen Stallung. An manchen Stellen ist die alte, hohe Dachkonstruktion zu sehen. Küche, Fernseher, Mobiliar in der 2018 entstandenen Freizeit-Immobilie sind hingegen nagelneu. Aus den Fenstern fällt der Blick auf die Halde Norddeutschland. Von der Holzterrasse aus können sich Gäste in dem dreimal vier Meter großen Schwimmteich abkühlen. Bei Fragen oder Problemen ist der Weg zu Vermieterin Bärbel Scholtheis kurz: Sie wohnt gleich nebenan.

Info Niederrheintourismus setzt auf Aktivurlauber Quartett Die Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und Wesel vermarkten ihre Städte über die Niederrheintourismus. Wanderer und Radfahrer sorgen für steigende Übernachtungszahlen. Im September gab es neue Radrouten rings um Neukirchen-Vluyn.

Rund 30.000 Übernachtungen stehen in der Tourismus-Statistik von Neukirchen-Vluyn für 2018. Einen Teil davon bestimmt das Messegeschäft, sagt Frank Grusen vom Stadtmarketing. Langfristig aber sorgten Wanderer und Radfahrer für einen Anstieg der Übernachtungszahlen am Niederrhein. Zu Ostern etwa beherbergte Bärbel Scholtheis Radler aus Düsseldorf, die keine Lust hatten, viele Stunden im Autobahnstau zu verbringen: „Solche Gäste möchte ich eigentlich mit meiner Ferienwohnung ansprechen“, sagt sie. Die Webseite nennt 110 Euro als Preis für eine Nacht.

„Durchschnittlich bleiben die Gäste in Neukirchen-Vluyn 1,7 Tage lang“, ergänzt Frank Grusen. Der typische Wochenendbesuch also. Besucher aus dem Ausland lassen sich einen halben Tag mehr Zeit. Auf dem Papier bedeutet die Landesgartenschau 2020 im acht Kilometer entfernten Kamp-Lintfort eine Chance auf zusätzliches Tourismus-Wachstum. Wirtschaftsförderin Ulrike Reichelt arbeitet derzeit an Angeboten für Laga-Besucher. Weil man jedoch in Neukirchen-Vluyn von einem hohen Anteil Tagestouristen bei der Gartenschau ausgeht, müssen diese Konzepte schon überzeugend sein.