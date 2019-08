Datenschutz in Neukirchen-Vluyn: Bewerbungsmappen in der gelben Tonne.

Sechs Bewerbungsmappen landeten in Vluyn in der Gelben Tonne. Das verstößt gegen Datenschutzbestimmungen. Mappen müssen entweder fachgerecht geschreddert oder an die Bewerber zurückgeschickt werden. Foto: Dirk Neubauer

Neukirchen-Vluyn Schwere Datenpanne bei einem Handwerksunternehmen in Vluyn: Dort fanden Anwohner sechs Bewerbungen im Recyclingmüll.

Auf ein Bewerbungsfoto folgt der Lebenslauf, dessen Stationen durch Zeugnisse belegt werden: Eine Stellenbewerbung enthält jede Menge Angaben zur Person. Experten halten die Bewerbungsdaten für ausreichend, um einen Identitätsdiebstahl begehen zu können. An der Niederrheinallee in Vluyn haben Anwohner jetzt sechs solcher Bewerbungsmappen in einer Gelben Tonne gefunden. Das Foto rechts zeigt die Originalunterlagen, die offen im Müll lagen. Die Mappen wurden von den Findern dem Landesbeauftragten für Datenschutz in NRW zugesandt, nachdem die Polizei in Neukirchen-Vluyn die Annahme verweigert hatte.