Vereinsleben : Rheurdt schreibt einen Heimat-Preis aus

Rheurdt Das Öko-Dorf Rheurdt vergibt erstmals einen Heimatpreis. Ausgezeichnet werden soll ein Verein oder eine Gruppe. Entscheiden wird der Rat.

Die Gemeinde lobt auf Anregung des Rates einen Heimatpreis für 2019 aus. Bis zum 15. September 2019 können die Bürger Rheurdts Vorschläge einreichen. Auf den Schild gehoben werden sollen Vereine oder sonstige Institutionen, „deren Wirken als gemeinderelevant eingestuft werden kann“. So heißt es im Ausschreibungstext. „Gemeinderelevant“ seien Gruppen, die sich tatsächlich in Rheurdt engagieren. Auf die Frage, was denn „sonstige Institutionen“ sind, antwortete Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen in den Ausschüssen des Gemeinderats stets so: „Da fällt mir das Deutsche Rote Kreuz ein. Das ist kein hiesiger Verein, aber in und für Rheurdt sehr engagiert.“ Der Heimatpreis ist mit 5000 Euro verbunden.