Bücherei in Rheurdt : Vorschulkinder mit Führerschein

Rheurdt 20 Vorschulkinder haben ihren ersten Führerschein gemacht. Die Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten St. Martinus Schaephuysen und dem Familienzentrum Fliegenpilz dürfen nun laut ausrufen „Ich bin BibFit“.

Insgesamt 84 Prozent der Sechs- bis 13-Jährigen lesen. Knapp die Hälfte, 48 Prozent, regelmäßig in der Freizeit – also mindestens einmal in der Woche. Erfreulich ist die Tatsache, dass jedes zweite Kind generell an Büchern interessiert scheint. Diese Zahlen haben die Macher der KIM-Studie herausgefunden, in dem sie 1299 Kinder und ihre Eltern befragten. „KIM“ steht für „Kindheit, Internet, Medien“.