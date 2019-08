DLRG in Rheurdt : Neues Boot der DLRG: Mit Tempo 70 zur Seenot-Rettung

Rheurdt Rheurdter Ortsgruppe steckt 500 Stunden Eigenleistung in den neuen Renner. Derzeit wird er auf dem Rhein getestet.

Ein wenig Stolz schwingt in seiner Stimme schon mit. Denn in dem 5,50 Meter langen und 2,40 Meter breiten Rettungsboot stecken rund 500 Arbeitsstunden an Eigenleistung der Rheurdter Retter. „Eigentlich haben wir nur das Gfk-Unterteil des Bootes so gelassen, wie es angeliefert wurde“, berichtet van Vliet. Die roten, mit Luft gefüllten Gummischläuche wurden neu verlegt und dabei für den Einsatzzweck optimiert, die gesamte Verkabelung wurde auf die Bedürfnisse der Wasserretter angepasst. Navigiert wird nicht mehr per Seekarte, sondern anhand von digitalem Kartenmaterial, das auf einem Tablett-PC angezeigt wird. Durch AIS-Signale ist das neue DLRG-Schiff aus Rheurdt für andere Kapitäne auf Anhieb als Rettungsboot zu erkennen. Und auch ein Einsatzleiter an Land bekommt Signale, die ihm Position, Fahrtrichtung und Fahrtgeschwindigkeit in Echt-Zeit anzeigen.