Touristen-Attraktion : Beste Grüße aus Schaephuysen – Selfie-Rahmen vor der Dorfkirche

Rheurdt-Schaephuysen Die Nachbarschaft Hauptstraße hat gemeinsam mit dem Bürgerschützenverein Schaephuysen einen Fotorahmen aufstellen lassen. Die Idee kommt an.

Radfahrer stellen sich gerne in den Fotorahmen, der vor der Hubertuskirche in Schaephyusen steht. „Sie halten an dem Platz, um am Brunnen eine Pause einzulegen“, sagen Hans und Ernst Fridt. Die Schaephuysener beobachten das immer wieder. „Dann entdecken sie den Fotorahmen. Er ist ja noch nicht in den Karten vermerkt. Sie lassen sich ablichten, meistens mit der Hauptstraße im Hintergrund. Auch Hochzeitspaare stellen sich oft am Rahmen auf.“