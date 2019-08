Klimaschutz in Neuklrchen-Vluyn : 120 Seiten für eine saubere Mobilität

Die Niederrheinallee in Vluyn dient als ein Beispiel für das notwendige Umdenken: Braucht man Parkplätze oder Radwege vor den Geschäften? Foto: Werbering Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Ein Stadtplaner hat ein „Klimafreundliches Mobilitätskonzept“ geschrieben. Heimatvereine und Händler haben es bereits vorab kritisiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Das Diskussionsklima ist schon jetzt aufgeheizt: Dabei kennt kaum jemand jene rund 120 Seiten, die Verkehrsplaner Hans-Rainer Runge der Stadt unter der Überschrift „Klimafreundliches Mobilitätskonzept“ ins Stammbuch geschrieben hat. Es ist ein Konzept für die kommenden zehn Jahre. Was von den 150 Maßnahmen wann und mit welcher Intensität umgesetzt werden wird, bestimmt den politischen Herbst in Neukirchen-Vluyn. Vor dem Hintergrund der Klimadiskussion, von Fridays für Future und der Kommunalwahlen 2020 versuchen alle Beteiligten vor allem eins: das Bestmögliche aus dem Mobilitätskonzept herauszuholen.

Die SPD fürchtet, dass das Mobilitätskonzept verkürzt dargestellt und zerredet wird. Die Bürger erführen vorab immer nur Teilaspekte und hätten bislang gar keine Chance, das Mobilitätskonzept insgesamt kennenzulernen. Deshalb ermahnen die Sozialdemokraten Bürgermeister Harald Lenßen zu einer verbesserten Öffentlichkeitsarbeit. Noch vor dem 11. September müsse die Stadt zwei Bürgerversammlungen organisieren – eine in Neukirchen und eine in Vluyn. Dort solle das Mobilitätskonzept vorgestellt und Bürgers Meinung eingeholt werden. Die SPD will im Stadtentwicklungsausschuss am 11. September keiner Vorlage zustimmen, die den Bürgern unbekannt ist.

Info Weniger Autoverkehr war erwünscht Der Auftrag „Eine Gleichverteilung der Verkehrsteilnehmer sollte angestrebt werden. Laut Verkehrsentwicklungsplan liegt der motorisierte Individualverkehr mit 64% deutlich vor dem ÖPNV (5,5%), dem Radverkehr (16%) und dem Fußverkehr mit (14,5%). Im Vergleich dazu hat beispielsweise die Stadt Wesel einen Radverkehrsanteil von 22,2%.“ (Quelle: Antrag aus dem Jahr 2016)

Der Fahrplan der Stadtverwaltung sieht anders aus. Wie eine gewöhnliche Bauleitplanung, wie ganz normale Anträge auch, will sie das 2016 beauftragte Mobilitätskonzept am 11. September in den Stadtentwicklungsausschuss einbringen und hofft darauf, dass der Zehn-Jahres-Plan dort als Selbstbindung der Politik angenommen wird und dass die Verwaltung den Auftrag erhält, die Maßnahmen für 2020 und 2021 zu priorisieren. „Danach müssen wir ohnehin überprüfen, ob das Mobilitätskonzept ergänzt oder neu justiert werden muss“, sagt Bürgermeister Lenßen. Schließlich entwickle sich die Welt ja weiter.

Kritik übten bisher die Heimatvereine Neukirchen und Vluyn an dem Papier und dem Vorgehen des Erstellers Hans-Rainer Runge. Auf der Basis einer Informationsveranstaltung im Mai reichten die Heimatvereine 17 Seiten mit Kritik und Hinweisen Ende Juli ein. Sie warnten vor einer weiteren Austrocknung des Öffentlichen Personennahverkehrs und sahen Neukirchen-Vluyn zerrieben zwischen Kreisinteressen und den Belangen benachbarter Städte. „Vieles von dem, was die Heimatvereine kritisieren, wird in der Endfassung des Mobilitätskonzeptes enthalten“, ist sich Bürgermeister Lenßen sicher.

Er selbst entfachte in Vluyn eine Diskussion. Mit seinem Hinweis darauf, dass 25 Parkplätze vor den Vluyner Läden einem Fahrradstreifen weichen müssten, habe er nur eines verdeutlichen wollen, sagt Lenßen: Wer es ernst meine mit dem Klimaschutz, dürfe nicht im nächsten Moment so weitermachen wie bisher. Diese Zuspitzung gelang so gut, dass der Werbering als Händlergemeinschaft sofort auf den Barrikaden stand. In den Infoveranstaltung jedoch sei der Werbering nie vertreten gewesen, beobachtete Lenßen.