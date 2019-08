Mobilität in Neukirchen-Vluyn : Kritik am Werbering wegen der Parkplätze in Vluyn

Die Niederrheinallee in Höhe der Kulturhalle. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neuklirchen-Vluyn Der Vorstoß des Werberings zum Erhalt der Parkplätze an der Niederrheinallee in Vluyn ist unter den Lesern der RP auf Kritik gestoßen. In Mails und Anrufen zeigten sie sich verwundert, dass der Einsatz zugunsten des Klimas bereits an „solch kleinen Dingen“ scheitern soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Der Werbering hatte auf eine Äußerung von Bürgermeister Harald Lenßen reagiert, der anstelle der Parkplätze im Vluyner Zentrum einen Radweg kommen sah. Nach eigenen Worten wollte Lenßen damit der Politik den Spiegel vorhalten. Er hält die Ausrufung des Klimanotstands in Neukirchen-Vluyn, unmittelbar vor der Sommerpause für überzogen.

Die Händlergemeinschaft hatte sich daraufhin klar positioniert (die RP berichtete). Die Parkplätze unmittelbar vor den Läden müssten erhalten bleiben – denn sie sind nach Auskunft des Werberings wichtig für die Kundenfrequenz und damit für den Umsatz in den vielfach inhabergeführten Läden. Außerdem führte der Werbering ein zweites Argument in die Diskussion ein: Weil der Durchgangsverkehr in Vluyn durch die parkenden Autos abgebremst werde, trügen die Parkplätze zur Verkehrssicherheit bei.

Dies erboste RP-Leserin Ingrid Osterloh, die aus Rheurdt regelmäßig nach Vluyn zum Einkaufen kommt: „Das Verkehrskonzept ‚Parken zur Verkehrsberuhigung‘ ist völlig veraltet, denn es schafft für Autofahrer nur Staus und für Radfahrer gefährliche Situationen.“ Die Radfahrer wichen in Vluyn derzeit auf die Bürgersteige aus, was für Fußgänger unangenehme Situationen schaffe.

„Die Behauptung des Werberings, weniger Parkraum direkt vor den Geschäften vernichte Umsatz, ist ebenso unsinnig wie veraltet, wie die Fußgängerzonen in den Städten schon seit langem beweisen“, schreibt Ingrid Osterloh weiter. Außerdem seien Radfahrer und Fußgänger auch Kunden, nicht nur Autofahrer. Es wäre allerdings wichtig, woanders genügend Parkplätze vorzuhalten, da an Markttagen in Vluyn tatsächlich Parkraum fehle.