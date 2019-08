Sommerferien in Rheurdt : 80 Kinder toben beim Ferienspaß im Awo-Bahnhof

Ferienspaß im Awo-Bahnhof: Ein Gummi-Drache spielt Hüpfburg. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Der Hochsommer 2019 ist Vergangenheit – deshalb hat Bahnhofschefin Sabrina Kleinen entschieden, erst einmal auf Wasser zu verzichten. Also verwandelt sich die große Wasserrutsche vor dem Rheurdter Awo-Bahnhof zur Hüpfburg – so wie der Gummi-Drache hinter dem Haus.

Von Dirk Neubauer

Doch auch ohne Plansch-Vergnügen klappt die Sache mit dem Ferienspaß der Arbeiterwohlfahrt, Awo. Und weil sich die drei Super-Ferien-Wochen bei der Rheurdter Awo in der Region herumgesprochen haben, ist mit rund 80 Kindern eine Rekordzahl am Start. Drei Wochen lang genießen sie die Ferien, toben über das Gelände, machen Ausflüge und lassen es sich einfach gut gehen.

„Schon als Kind bin ich gerne zur Ferienfreizeit hier hingekommen“, erinnert sich Malon Stalinsky. Mittlerweile gehört der 25-Jährige seit fünf Jahren zum Team der zehn Betreuerinnen und Betreuer. Sie kümmern sich täglich von 11 bis 15 Uhr um die Rasselbande. Wenn Ausflüge anstehen, wie in der vergangenen Woche der zum Ketteler Hof am Halterner See – dann gerät der Awo-Ferienspaß zur tagesfüllenden Beschäftigung. Malon absolviert derzeit eine Ausbildung zum Erzieher: „Natürlich ist das erst einmal unabhängig von meinem Einsatz hier beim Ferienspaß.“ Aber irgendwie wurzelt sein Berufswunsch im Rheurdter Awo-Bahnhof: „Auch als Kind habe ich mich immer besonders auf die Woche gefreut, in der hier die Hüpfburgen aufgebaut werden.“

Während man als Erwachsener skeptisch auf einen Haufen wild durcheinander gewürfelter Kinderschuhe staunt, startet auf der Hüpfburg der koordinierte Wechsel der Kindergruppen. „Ich habe aber noch gar keinen Hunger“, ruft ein Steppke, schlitzohrig vom höchsten Punkt des Gummidrachens herunter. „Darum geht es auch nicht, mach mal den anderen Platz!“ Die Kinder kämen auf dem weitläufigen Gelände gut miteinander aus, sagt die Leiterin Sabrina Kleinen. Wer nicht auf einer Hüpfburg toben will, spielt Monopoly an einem Holztisch hinterm Haus. In der vergangenen Woche haben alle drinnen gesessen und Fantasie-Tiere mit Zusatznutzen gebastelt – ein Katze als Stiftehalter – zum Beispiel.