Immobilien in Neukirchen-Vluyn: Zwangsversteigerung der Schrott-Hochhäuser.

Trauerspiel am Vluyner Nordring: Seit Jahren passiert an den leerstehenden Hochhäusern dort nichts. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Das Amtsgericht Moers hat ein Termin angesetzt. Der Wert der seit Jahren leerstehenden Immobilien ist mit einem Euro angegeben.

Das Aktenzeichen 0030 K 0014/2018 auf dem digitalen Aushang des Moerser Amtsgerichts im Internet bedeutet für Neukirchen-Vluyn eine Top-Nachricht. Auf den darin aufgerufenen Termin – Freitag, 20. September 2019, 10 Uhr – warten viele tausend Bürger seit vielen Jahren sensüchtig; die geplagten Nachbarn sowieso. Die Schrotthochhäuser am Vluyner Nordring sind vom Moerser Amtsgericht zur Versteigerung im Weg der Zwangsvollstreckung aufgerufen. Wer einen Euro besitzt, kann zumindest beim Anfangsgebot mithalten. Nach jahrelangem Stillstand, Rott und Ratten, Asbestalarm und Zündeleien scheint Bewegung in die meist gehassten Häuserruinen der Stadt zu kommen.

Offenbar ist die terminlich fixierte Zwangsversteigerung auch geeignet, den Eigentümer Willis aus seiner Deckung zu locken. Wie die RP aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, hat er nach jahrelangem Schweigen nun gleich mehrfach seinen Hamburger Anwalt im Rathaus anrufen lassen. Angeblich könne man sich gar nicht erklären, welche Zahlungen an die Stadt offen stünden. In mehreren Schreiben hatte das Rathaus die Forderungen auf Euro und Cent benannt. Zudem hatte die Stadt in den Vorjahren bereits mehrfach vergebens den Kauf der derzeit unbewohnbaren Häuser angeboten.