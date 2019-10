Neukirchen-Vluyn : Kreuzstraßen-Anwohner: Das ist Pfusch!

Neukirchen-Vluyn Aus dem neuen Kanal stinke es, das neue Pflaster sei schadhaft und schlecht verlegt, kritisieren Anwohner nach einem Umbau der Straße. Die Stadt weist die Beschwerden zurück.

Felix Stürmer wohnt an der Kreuzstraße und arbeitet als Meister im Tief- und Straßenbau. Wenn er sich ansieht, was Kollegen einer Firma im Auftrag der Stadt in seiner Straße angestellt haben, kann er nur den Kopf schütteln. Nicht nur, dass zahlreiche Pflastersteine mit groben Beschädigungen eingebaut worden seien. Stürmer hat eine ganze Reihe von Verstößen gegen DIN-Vorschriften festgehalten. Es geht um Stolperfallen, Fugenbreiten, eine nicht korrekt angelegte Entwässerungsrinne in der Straßenmitte und mehr. Und für all das habe die Stadt ihn – genauso wie seine Nachbarn – auch noch zahlen lassen. 5800 Euro habe er als Anlieger zu den Straßenbaukosten beitragen müssen. Seine Einwände habe die Stadtverwaltung abgeschmettert. Nach einer Mahnung beglich Stürmer seine Schulden. „Die Stadt hat mir mitgeteilt, dass ich ja vor Gericht ziehen könnte.“ Einen langwierigen juristischen Streit kann sich Stürmer nicht leisten. Zwar sei er rechtschutzversichert. „Aber die Versicherung übernimmt keine Kosten für eine Klage gegen die Stadt.“