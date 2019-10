Event auf dem Averdunkshof : Willkommen im Mittelalter!

Neukirchen-Vluyn Zum zweiten Mal findet auf dem Averdunkshof in Neukirchen-Vluyn ein Mittelaltermarkt statt. Vier Tage lang können Gäste sich in die Vergangenheit versetzen lassen.

In die Zeit der Ritter, Burgfräulein, Gaukler und Spielleute können Gäste des Averdunkhofs abtauchen. Das Wirts-Ehepaar Lidija und Dirk Mensel lädt zum zweiten Mal zum Mittelaltermarkt ein. Statt eines externen Veranstalters, wie im vergangenen Jahr, hat das Paar die Organisation diesmal, mit Unterstützung eines Beraters, selbst in die Hand genommen. Inspirieren ließ sich Lidija Mensel unter anderem beim Siegfriedspektakel in Xanten.