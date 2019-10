Rheurdt : So werden die neuen Häuser an der Pastoratstraße aussehen

Eine Ansicht der geplanten Häuser aus südwestlicher Richtung. Foto: Gemeinde Rheurdt /Architekturbüro Sanden

Im nächsten Jahr soll der Bau von zwei verklinkerten Häusern in Schaephuysen beginnen. Es entstehen zehn Wohnungen.

Nach über zwei Jahren Diskussionen und unterschiedlicher Entwürfe kommt Bewegung in die Bebauung des Schaephuysener Dorfkerns. 2020 sollen an der Ecke der Pastorat- und Grünstraße zwei neue Gebäude entstehen, die 2021 bezugsfertig sein sollen. „Wir sind mit zwei Investoren im Gespräch, die großes Interesse zeigen“, sagte Udo Hövelmans als Fachbereichsleiter Planen und Bauen im Ausschuss für Gemeindeentwicklung.

Arne Schlieden als stellvertretender Leiter des Architekturbüros Sanden aus Neukirchen-Vluyn zeigte den Entwurf. „Die Bebauung schließt an die historische Bebauung an“, sagte er und zeigte unterschiedliche Ansichten. Die Gebäude sind zweieinhalbgeschossig und passen sich in Höhe und Proportion an die Umgebung an. Sie haben Satteldächer, die nicht überstehen, wie das für historische Häuser am Niederrhein üblich ist. Außerdem sind sie verklinkert, wie viele Gebäude im Herzen des Golddorfs. Allerdings sind die Klinker der geplanten Häuser nicht rot, sondern dunkel-anthrazitfarben. Die Gebäude stehen um 30 Grad versetzt. Außerdem besitzen sie in den ersten beiden Geschossen Anbauten aus Metall. Im Denkmalschutz sei es üblich, an historische Gebäude Anbauten, zum Beispiel Aufzüge, mit den aktuellen Materialien zu setzen, wie Stahl und Glas, sagte Udo Hövelmans.

Es sollen in jedem Gebäude fünf Miet- oder Eigentumswohnungen entstehen, jeweils zwei in der ersten und zweiten Etage sowie eine große unter dem Dach, die durch Fenster in Gauben genauso viele Licht erhält. Die Wohnungen sind zwischen 69 und 95 Quadratmeter groß, jede Wohnung bekommt einen Abstellraum im Keller, wo auch die Haustechnik untergebracht ist. Die Stellplätze liegen zum Beelenplatz hin.